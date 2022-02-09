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ABD'de apartman kompleksinde yangın

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Giriş Tarihi: 09.02.2022 Güncelleme Tarihi: 09.02.2022
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ABD’de apartman kompleksinde yangın

Son dakika haberi... ABD'nin Oklahoma eyaletinde boş bir apartman kompleksinde yangın çıktı. Binanın çatısında çıkan yangın saatlerdir kontrol altına alınamadı.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sürüyor. Henüz tadilatta olan komplekste, apartmanlar ve bir otel binası bulunuyordu.

Kompleks boş olduğu için yetkililer ölen ya da yaralanan olmadığını duyurdu.

Ekiplerin yoğun müdahalesine rağmen alevler halen kontrol altına alınamadı.

Oklahoma'da yangın boş apartman kompleksinde alevler hızla yayıldı.

Oklahoma'da yangın alevler saatlerdir kontrol altına alınamadı.

Apartman kompleksinde yangın APARTMAN KOMPLEKSİNDE YANGIN

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