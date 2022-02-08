Son dakika: İstanbul'da 'yağmur' trafiği: Yoğunluk yüzde 74
Son dakika haberi... İstanbul'da yağışın da etkisiyle akşam saatlerinde trafikte yoğunluk yaşanıyor. Trafik yoğunluk haritasına göre, saat 19.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 74 oldu.
Kentte D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun bazı noktalarında trafik yavaş seyrediyor.
Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu ve TEM otoyolu ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri Avrupa geçişlerinde yoğunluk görülüyor.
Özellikle D-100 kara yolu Kartal-Maltepe ile Bostancı-Göztepe kavşakları arasında, TEM otoyolu Samandıra kavşağı ile Çamlıca gişeler arasında trafik yavaş ilerliyor.
Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişlerde Haliç Köprüsü üzerinde oluşan trafik yoğunluğu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar devam ediyor.
D-100 kara yolu Edirne istikametinde Haliç Köprüsü mevkisinden başlayan trafik, Küçükçekmece çıkışına kadar sürerken, karşı istikamette Çobançeşme-Yenibosna mevkileri arasında trafikte aksamalar yaşanıyor.
Haramidere mevkisi Avcılar ve Büyükçekmece yönlerinde, Avrupa otoyolu, hal yolu ve diğer bağlantı yollarında da yoğunluk yaşanıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre, saat 19.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 74 oldu.
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