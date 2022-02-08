Son dakika: İstanbul’da ’yağmur’ trafiği: Yoğunluk yüzde 74

Haramidere mevkisi Avcılar ve Büyükçekmece yönlerinde, Avrupa otoyolu, hal yolu ve diğer bağlantı yollarında da yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre, saat 19.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 74 oldu.