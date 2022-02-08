Oscar töreni ne zaman? 2022 94. Oscar ödül töreni hangi ay yapılacak? "En İyi"ler belirleniyor

Oscar ödül töreni ne zaman yapılacak? Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 94. Oscar Ödül Töreni'nin adayları açıklandı. Oyuncu Tracee Ellis Ross ve Leslie Jordan tarafından sunulan adayların belli olmasının ardından, ödül töreninin gerçekleştirileceği tarih merak konusu oldu. Peki, Oscar töreni ne zaman? 2022 94. Oscar ödül töreni hangi ay yapılacak? İşte haberin detayları...

2022 OSCAR ÖDÜL TÖRENİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2022 94. Oscar Ödül Töreni 27 Mart'ta Los Angeles'taki Hollywood & Highland'daki Dolby Theatre'da gerçekleştirilecek.

94. Oscar Ödülleri'nin adayları şu şekilde: