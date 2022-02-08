Kayseri'de hırsızlık operasyonu: Tam 20 kamyonet çalıntı malzeme
Kayseri'de polis ekipleri tarafından, 4 depo ve bir iş yerine düzenlenen operasyonda 20 kamyonet çalıntı malzeme geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şahsın işlemleri sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentteki hırsızlık olaylarına yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, 40 polisin katılımıyla 4 depo ve bir iş yerine operasyon düzenlendi.
Depolarda ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 20 kamyonet dolusu elektrikli ev aletleri, televizyon ve bisiklet ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler belediye ekipleri ve polisler tarafından kamyonetlere yüklenerek emniyete götürüldü.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan şahsın işlemleri sürüyor.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kırşehir ve Nevşehir'de yarın okullar tatil mi? 9 Şubat Kırşehir ve Nevşehir'de okullar tatil olacak mı? Son dakika açıklamalar...
- Çorum ve Yozgat'ta yarın okullar tatil mi? 9 Şubat'ta Çorum ve Yozgat'ta okullar tatil olacak mı?
- Kayseri ve Niğde'de yarın okullar tatil mi? 9 Şubat Çarşamba Kayseri'de okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
- 9 Şubat hangi illerde okullar tatil olacak? Yarın okullar kar tatili olacak mı? Kütahya, Eskişehir, Isparta, Afyon...
- Oscar adayları kimdir? 2022 Oscar adayları kim oldu? Oscar adayı hangi filmler?
- Ek ders ücreti ne zaman yatacak? 2022 ek ders ücreti yattı mı, ne kadar olur?
- NBA All-Star maçı ne zaman hangi kanalda? NBA All-Star maçı saat kaçta?
- İşçiye en düşük 8.673 TL ikramiye verilecek! 2022 kamu işçisi ilave tediye ödemeleri ne zaman? Kim ne kadar alacak?
- Gökhan Göz kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Şile’de polislere silah sallayan Gökhan Göz kim?
- Şubat ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası Şubat ayı PPK faiz kararı ne olacak?
- BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? MEB 2022 BİLSEM ön değerlendirme yetenek alanı sınavları hangi aylar olacak?
- 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları sözleri! 2022 sevgiliye en güzel romantik sözler mesajlar!