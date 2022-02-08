Kayseri’de hırsızlık operasyonu: Tam 20 kamyonet çalıntı malzeme

Depolarda ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 20 kamyonet dolusu elektrikli ev aletleri, televizyon ve bisiklet ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler belediye ekipleri ve polisler tarafından kamyonetlere yüklenerek emniyete götürüldü.



Operasyon kapsamında gözaltına alınan şahsın işlemleri sürüyor.

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