08 Şubat 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kayseri'de hırsızlık operasyonu: Tam 20 kamyonet çalıntı malzeme

Kayseri'de hırsızlık operasyonu: Tam 20 kamyonet çalıntı malzeme

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.02.2022
ABONE OL
Kayseri’de hırsızlık operasyonu: Tam 20 kamyonet çalıntı malzeme

Kayseri'de polis ekipleri tarafından, 4 depo ve bir iş yerine düzenlenen operasyonda 20 kamyonet çalıntı malzeme geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şahsın işlemleri sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentteki hırsızlık olaylarına yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, 40 polisin katılımıyla 4 depo ve bir iş yerine operasyon düzenlendi.

Depolarda ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 20 kamyonet dolusu elektrikli ev aletleri, televizyon ve bisiklet ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler belediye ekipleri ve polisler tarafından kamyonetlere yüklenerek emniyete götürüldü.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şahsın işlemleri sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA