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Bursa'da şiddetli lodos trafik levhalarını devirdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.02.2022
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Bursa’da şiddetli lodos trafik levhalarını devirdi

Bursa'da akşam saatlerinde başlayan şiddetli lodos trafik levhalarını devrilmesine neden oldu. Devrilen trafik levhaları nedeniyle yolun bir kısmı trafiğe kapandı.

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