Kayseri’de 30 adrese eş zamanlı operasyon! Biri kanepenin altına saklandı, diğeri ‘Hangi kanala çıkacağız?’ dedi

Kayseri'de haklarında hırsızlık ve pek çok suçtan yakalama kararı ile aranan kişilere ilişkin Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından şehir merkezinde 26 hedef şahsın yakalanmasına ilişkin 30 adreste 39 ekip 99 personelin katılımı ile aynı zamanlı operasyon gerçekleştirildi.