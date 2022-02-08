Hızır orucu ne zaman saat kaçta açılır? Hızır orucu nasıl tutulur?
Hızır orucu ne zaman saat kaçta açılır? Hızır orucu nasıl tutulur? Alevi inancına göre her yıl Şubat ayında tutulan Hızır orucunun ne zaman ve saat kaçta açılacağı gündemde araştırılan konuların başında geliyor. 2022 yılında da Hızır orucu tutan kişiler, oruç açılma saatlerini merak ediyor. Peki; Hızır orucu ne zaman saat kaçta açılır?
Hızır orucu ne zaman saat kaçta açılır? Hızır orucu nasıl tutulur? 2022 Hızır orucu ne zaman saat kaçta açılır? Hızır orucu tutan vatandaşlar oruç açmak için saatlerini araştırıyor. Alevi inancına göre her yıl Şubat ayında Hızır orucu tutuluyor.
HIZIR ORUCU NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇILIR?
İSTANBUL
GÜN TARİH SAAT
1. GÜN 8 Şubat 2022 Salı 18:43
2. GÜN 9 Şubat 2022 Çarşamba 18:44
3. GÜN 10 Şubat 2022 Perşembe 18:46
ANKARA
GÜN TARİH SAAT
1. GÜN 8 Şubat 2022 Salı 18:29
2. GÜN 9 Şubat 2022 Çarşamba 18:31
3. GÜN 10 Şubat 2022 Perşembe 18:32
HIZIR ORUCU NASIL TUTULUR?
Hızır Orucu, Alevi inancında genellikle her yıl şubat ayında başlayan ve 3 gün süren oruç. Hızır'a adanan bu oruç ardından Hızır Cemi yapılır, oruç boyunca geleneksel olarak Alevi köylerinde sazlar çalınır, deyişler söylenir ve Hızır peygamber ile ilgili hikâyeler anlatılır, oruç ardından kavrulmuş ve öğütülmüş buğday irmiğinden gavut isimli bir pilav pişirilip içine tereyağı dökülerek tüm komşularla birlikte dua edilerek yenir.
Genelde her talip, perşembe günü bir lokma alarak bağlı olduğu pirin evine giderek; duasını alır ve cem hizmetine katılır. Özellikle bekâr gençler bu orucu tuttuklarında ve su içmeyip yattıklarında, rüyada suyu kimin elinden içerlerse o kişiyle evleneceklerine inanırlar. Bu yaygın bir inanç olup sadece evlilik değil; herhangi bir konuda beklenti içerisinde olan kişiler tarafından da uygulanır.
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