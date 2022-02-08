08 Şubat 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Arnavutköy'de can pazarı! Hasta nakil aracındaki yaralıları kurtarmak için seferber oldular

Arnavutköy'de can pazarı! Hasta nakil aracındaki yaralıları kurtarmak için seferber oldular

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.02.2022 Güncelleme Tarihi: 08.02.2022
ABONE OL
Arnavutköy’de can pazarı! Hasta nakil aracındaki yaralıları kurtarmak için seferber oldular

Arnavutköy'de diyaliz hastasını hastaneye götüren araç yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda tarlaya devrildi. Araç içerisinde sıkışan 2 yaralıyı kurtarmak için itfaiye ve sağlık çalışanları uzun uğraşlar verdi. Devrilen minibüsün camlarını tekme atarak kıran sağlık çalışanları, yaralıları çıkararak ambulansa götürdü.

Kaza, bugün öğlen saatlerinde Arnavutköy Çilingir mahallesinde meydana geldi. İçerisinde biri diyaliz hastası 3 kişinin bulunduğu hasta nakil aracı, Çilingir - Dursunköy yolunda kaza yaptı.

YOLDAN ÇIKARAK TARLAYA DEVRİLDİ
Sürücüsünün yağmur nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirtilen minibüs, yoldan çıkarak tarlaya devrildi. Devrilen minibüste bulunan bir hasta ile yanındaki kişi araç içerisinde sıkıştı.

YARALILARIN YARDIMINA VATANDAŞLAR KOŞTU
Yaralıların yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüs içerisindeki yaralılar, sağlık çalışanlarının minibüsün camlarını tekmeler atarak kırması sonucu sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık çalışanları, daha sonra yaralıları ambulanslarla hastaneye götürdü. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Vatandaş isyanda! İSKİ yine mağdur etti VATANDAŞ İSYANDA! İSKİ YİNE MAĞDRU ETTİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA