Arnavutköy’de can pazarı! Hasta nakil aracındaki yaralıları kurtarmak için seferber oldular

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık çalışanları, daha sonra yaralıları ambulanslarla hastaneye götürdü. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.





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