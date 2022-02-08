Arnavutköy sağanak yağışa teslim oldu! Dere taştı, yol kapandı

"İSKİ ÇALIŞMALARI GİDERLERİ TIKADI VE SUYU TAHLİYE EDEMİYOR"

Derenin yanında bulunan cadde de dükkanı bulunan ve su basmak üzere olan Mesut Tunç, "İSKİ yapmış olduğu çalışmalar sonucunda giderleri tıkadı ve suyu tahliye edemiyor en ufak yağmur yağsa her tarafı su basıyor. İçeride hayvanlarımız var iş yerimiz var. Her tarafı su basıyor. Geçen sene itfaiyenin tutmuş olduğu rapor var. Her sene aynı yani ama kimse gelip bizimle ilgilenmedi. Muayene istasyonuna gelip muayene olan araçlar geri dönene kadar perişan oluyorlar zaten. Gördüğünüz gibi burası havuza dönmüş durumda. Bir saat daha yağış devam ederse ve kimse ilgilenmezse dükkanımı tekrar su basacak hayvanlarımız ve eşyalarımız suyun altında kalacak" dedi.