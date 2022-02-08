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Arnavutköy sağanak yağışa teslim oldu! Dere taştı, yol kapandı
İstanbul Arnavutköy'de gece saatleri itibariyle etkili olan yoğun sağanak yağış sebebiyle dere taştı. Taşan dere araç muayene istasyonuna giden yolu kapattı. Sürücüler yolda mahsur kalırken ahırları da su bastı. Dükkanı su basmak üzere olan vatandaş, "İSKİ yapmış olduğu çalışmalar sonucunda giderleri tıkadı ve suyu tahliye edemiyor en ufak yağmur yağsa her tarafı su basıyor." sözleriyle tepki gösterdi.