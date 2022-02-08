Avcılar’da 19 yerinden bıçaklanarak katledilen Seda Kurt’un acılı annesi: Kabusun olacağım
İstanbul’un Avcılar ilçesinde beraber yaşadığı Ercan Akkaş tarafından canice 19 yerinden bıçaklanarak katledilen Seda Kurt davasının altıncı duruşması görüldü. Mahkeme davayı ileri bir tarihe ötelerken, Seda Kurt'un annesi Bedia Akar, "Yurt dışına değil, dünya dışına, uzaya gitsen de seni bulup yakalayacağım, kâbusun olacağım" şeklinde konuştu.
Avcılar'da 4 Kasım 2019 tarihinde 41 yaşındaki Seda Kurt beraber yaşadığı 41 yaşındaki Ercan Akkaş tarafından 19 yerinden bıçaklanarak katledildi.
2 YIL GEÇTİ HALA YAKALANAMADI
Seda Kurt'un ölümünün üzerinden 2 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen Ercan Akkaş henüz yakalanamadı.
KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYOR
Bakırköy 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 6. duruşmasına Seda Kurt'un annesi Bedia Akar, Avukatı Meriç Eyüpoğlu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Avukatı Kübra Yücel katıldı. Mahkeme heyeti dosyada önemli bir gelişme olmadığını ve kırmızı bülten ile aranan sanığın henüz yakalanamadığını belirterek davayı ileri bir tarihe erteledi.
"8 AY BOYUNCA HİÇBİR KARAR ÇIKMADI"
Bedia Akar'a destek olmak için gelen 'Kadın Savunma Ağı' platformu üyeleri adliye önünde "Erkek adalet değil, gerçek adalet" sloganları attı. Adliye önünde davayla ilgili açıklama da yapıldı. 2 buçuk yıldır bu adliyenin önünde Seda Kurt için adalet aramaya devam ettiklerini belirten Kadın Savunma Ağı platformu üyesi Zeynep Çelik "Tam 2 buçuk yıldır Seda Kurt davasında hiçbir gelişme kaydetmiş değiliz. Daha önceki kadın cinayetlerinden de biliyoruz ki katiller ya ellerini kollarını sallayarak dolaşmakta ya da yurtdışına kaçmakta. Ercan Akkaş Seda Kurt'u öldürdükten sonra 8 ay boyunca mahkeme kapılarında yakalama kararı çıkarmaya çalıştık ve 8 ay boyunca hiçbir karar çıkmadı. Bizler Seda'nın sesi olmaya, Seda için adalet aramaya ve katillerin bulunup yargılanmasını istemeye devam ediyoruz" dedi.
"KÂBUSUN OLACAĞIM ERCAN"
Kısa bir konuşma yapan Seda Kurt'un annesi Bedia Akar, "Yurtdışına kaçsan da uzaya gitsen de seni bulup yakalayacağım. Kâbusun olacağım Ercan" diye konuştu.
"YAKALANANA KADAR İKİ ELİMİZ YAKASINDA"
Avukat Meriç Eyüpoğlu ise "Kadın cinayeti davalarında, her zamanki gibi görmezden gelme tutumu devam ettiği için aslında katil yeri yurdu belli olduğu halde yakalanmıyor. Peşini bırakmayacağız. Yakalanana kadar iki elimiz yakasında" ifadelerini kullandı.
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