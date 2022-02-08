Avcılar’da 19 yerinden bıçaklanarak katledilen Seda Kurt’un acılı annesi: Kabusun olacağım

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYOR

Bakırköy 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 6. duruşmasına Seda Kurt'un annesi Bedia Akar, Avukatı Meriç Eyüpoğlu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Avukatı Kübra Yücel katıldı. Mahkeme heyeti dosyada önemli bir gelişme olmadığını ve kırmızı bülten ile aranan sanığın henüz yakalanamadığını belirterek davayı ileri bir tarihe erteledi.

"8 AY BOYUNCA HİÇBİR KARAR ÇIKMADI"



Bedia Akar'a destek olmak için gelen 'Kadın Savunma Ağı' platformu üyeleri adliye önünde "Erkek adalet değil, gerçek adalet" sloganları attı. Adliye önünde davayla ilgili açıklama da yapıldı. 2 buçuk yıldır bu adliyenin önünde Seda Kurt için adalet aramaya devam ettiklerini belirten Kadın Savunma Ağı platformu üyesi Zeynep Çelik "Tam 2 buçuk yıldır Seda Kurt davasında hiçbir gelişme kaydetmiş değiliz. Daha önceki kadın cinayetlerinden de biliyoruz ki katiller ya ellerini kollarını sallayarak dolaşmakta ya da yurtdışına kaçmakta. Ercan Akkaş Seda Kurt'u öldürdükten sonra 8 ay boyunca mahkeme kapılarında yakalama kararı çıkarmaya çalıştık ve 8 ay boyunca hiçbir karar çıkmadı. Bizler Seda'nın sesi olmaya, Seda için adalet aramaya ve katillerin bulunup yargılanmasını istemeye devam ediyoruz" dedi.