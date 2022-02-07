SGK takibe aldı! Hileli boşanma mercek altında





YENİDEN EVLENİRSE DUL AYLIĞI KESİLİYOR

Vefat eden eşinden dolayı dul aylığı alırken resmi olarak evlenenlerin aylığı kesilir. Ancak, bu aylığı alırken imam nikâhlı ya da başkasıyla birlikte yaşayanın aylığı almasının önünde herhangi bir yasal engel bulunmuyor. Yeniden resmi olarak evlenmeyenler, vefat eden eşten aylık alırken işe girdiğinde ya da emekli olduğunda bu aylık kesilmiyor. Ancak hangi sigorta kolundan olursa olsun yeniden evlenme halinde dul aylığı kesiliyor.