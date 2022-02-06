İzmir’de araba parası için cinayet! Valizi yakmışlar

ERKEK CESEDİ BULUNDU

İnceleme yapan ekipler, valizde yanmış erkek cesedi olduğunu tespit etti. Cansız beden, incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cesedin, servis şoförlüğü yapan ve evli olduğu belirtilen Metin Çetinkaya'ya ait olduğu saptandı.