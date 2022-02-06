İzmir’de araba parası için cinayet! Valizi yakmışlar
İzmir Buca’da, yakılan 40 yaşındaki valizde Metin Çetinkaya'nın cansız bedeninin bulunmasıyla alakalı yeni ayrıntılar gün yüzüne çıktı. Tutuklanan 3 zanlının, Çetinkaya'nın sattığı aracın parası için cinayeti işledikleri, ardından da banka hesabından 9 bin 500 lira çektikleri belirtildi.
İzmir'in Buca ilçesinde, 1 Şubat günü saat 21.00 sularında, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan şahıs, İzmir çevre yolu Işıkkent yol ayrımı yakınında yangın olduğu ihbarı verdi.
YOL KENARINDA VALİZİN YANDIĞI TESPİT EDİLDİ
İhbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı kontrolde, yol kenarında valizin yandığı belirlendi. İtfaiye ekiplerince alevler, kısa sürede söndürüldü.
ERKEK CESEDİ BULUNDU
İnceleme yapan ekipler, valizde yanmış erkek cesedi olduğunu tespit etti. Cansız beden, incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cesedin, servis şoförlüğü yapan ve evli olduğu belirtilen Metin Çetinkaya'ya ait olduğu saptandı.
"BOĞARAK ÖLDÜRDÜKTEN SONRA VALİZE KOYUP…"
Hakan M.'nin de ifadesinde aynı şeyleri söylemesiyle Velat Ç., çapraz sorguda suçunu itiraf etti. Velat Ç. de ifadesinde, Metin Çetinkaya ve diğer şüphelilerle kendi evinde alkol aldıklarını, Çetinkaya'nın otomobilini sattığını söylemesi üzerine cinayeti planladıklarını, boğarak öldürdükten sonra valize koyup, yol kenarında ateş verdiklerini söylediği belirtildi.
SABIKASI KABARIK
Velat Ç.'nin, öldürdükleri Metin Çetinkaya'nın hesabından ilk olarak 9 bin 500 lira çektiklerini söylediği de öğrenildi. Velat Ç.'nin 'hırsızlık' ve 'uyuşturucu madde kullanmak'tan 5 suç kaydı, Kübra T.'nin de 'yağma', 'şantaj', 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından sabıkası olduğu belirlendi. İfadelerinin ardından adliyeye sevk şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
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