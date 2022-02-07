Ölüm tehdidi alan Hasret Kesip’e devlet sahip çıktı! Aldığı mesajlar şoke etti

Tutanaklarla her şey var. Daha ne gerekiyor? Yine tehdit mesajları geliyor. 'Senin kafanı koparacağım', 'seni öldürmem gider babanı öldürürüm' ya da 'baban veya kardeşin beni öldürür, ben mezara onlar hapse girer, sen de bu kez baba ve kardeş acısı çekersin' diye mesajlar geliyor. Ben güvende değilim. Beni öldürünce mi tutuklayacaklar."