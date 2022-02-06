Dikkat sizin de başınıza gelebilir! SGK’dan flaş karar: O para iade edilecek

'PARAYI İADE EDEMEYECEKLERİNİ SÖYLEDİLER'



Yapılanın yanlış uygulama olduğunu söyleyen Neşet Gündüz ise "Annem durumu bana bildirdi. Böyle bir durumda ücret alınmaması gerektiğini, Hasta Hakları ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yönetmeliklerinde böyle bir şey olmadığını söyledim. Acil gelen hastaların çoğunun ödemesini devlet yapıyor. Bizzat arayıp durumu hastaneye bildirdiğimde parayı iade edemeyeceklerini söylediler. Bunun üzerine CİMER'e bireysel başvuruda bulunduk" diye konuştu.