Dikkat sizin de başınıza gelebilir! SGK'dan flaş karar: O para iade edilecek
Son dakika haberine göre: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) milyonlarca kişiyi ilgilendiren bir karara imza attı. Antalya'da, merdivenden düştükten sonra gittiği özel hastaneye acilden giriş yapmasına rağmen bir hastadan 300 lira ücret alan hastaneye bu ücretin 5 katı tutarında ceza kesilirken, hastadan alınan ücretin de iadesine karar verdi.
SGK CEZAYI KESTİ: ÖDEME İADE EDİLECEK
Antalya'da yaşayan Zeliha Meticeler, kızı tarafından yakında bulunan özel hastaneye götürüldü. Burada ilk tedavisi yapılan Meticeler'e, gerekli işlemlerin ardından taburcu edileceği söylendi. İşlemleri tamamlamak için görevlilerin yanına giden kadından 300 lira ödeme istendi. Meticeler, acilden giriş yaptığını ve sosyal güvencesi olduğunu söyleyerek itiraz etti ancak itiraza rağmen ödeme alındı.
Bunun üzerine Meticeler, Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı olan oğlu Neşet Gündüz'e durumu bildirdi. Gündüz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) durumu yazılı iletti. Bir süre sonra şikayeti inceleyen SGK'dan gelen yazıda, alınan ücretin iade edilmesi için ihtarda bulunulduğu ve hastaneye para cezası kesildiği kaydedildi.
"EMEKLİ OLDUĞUM HALDE BENDEN ÜCRET TALEP ETTİLER"
Ücret istenince şaşırdığını belirten Zeliha Meticeler, "Apartmanın toplantısı vardı. Oradan çıktıktan sonra kapının biraz ilerisindeki eğimi göremedim ve takılıp düştüm. Düşünce alnım yarıldı. Kızım yanımdaydı hemen hastaneye götürdü. Orada yapılan tedavilerden bizden belli bir ücret aldılar. Halbuki ben emekliyim, benden ücret talep ettiler. O gün ödemek zorunda kaldık" dedi.
'PARAYI İADE EDEMEYECEKLERİNİ SÖYLEDİLER'
Yapılanın yanlış uygulama olduğunu söyleyen Neşet Gündüz ise "Annem durumu bana bildirdi. Böyle bir durumda ücret alınmaması gerektiğini, Hasta Hakları ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yönetmeliklerinde böyle bir şey olmadığını söyledim. Acil gelen hastaların çoğunun ödemesini devlet yapıyor. Bizzat arayıp durumu hastaneye bildirdiğimde parayı iade edemeyeceklerini söylediler. Bunun üzerine CİMER'e bireysel başvuruda bulunduk" diye konuştu.
"HASTANEDEN PARAMIZI İSTEDİĞİMİZ ZAMAN ALABİLECEĞİMİZ SÖYLENDİ"
Hasta hakları konusunda tüketicilerin daha bilinçli olması gerektiğini söyleyen Gündüz, "Bir süre sonra SGK tarafından bize bize geri dönüş sağlandı. Hastanenin alınan ücreti iade edeceği, kuruma da bu tutarın 5 katı ceza kesildiği bildirildi. Hastaneye kesilen para cezası tahsil edildi. Hastaneden de paramızı istediğimiz zaman alabileceğimiz söylendi" dedi.
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