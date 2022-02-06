5 ilçece 8 eve girdiler! Soygun çetesi yakalandı
İstanbul’un Esenler, Bağcılar, Bakırköy, Küçükçekmece, Bahçelievler ilçelerinde 8 farklı evi soyduğu tespit edilen 4 sanık emniyet güçlerince tarafından yakalandı. Sabıkaları kabarık olan biri kadın 4 sanık tutuklanarak hapishaneye gönderildi.
24 Ocak tarihinde Esenler Turgut Reis Mahallesi Çengel Caddesi'nde H.Y.'ye ait ve 30 Ocak tarihinde Esenler Oruç Reis Mahallesi 579 Sokak'ta M.T.'ye ait adreste meydana gelen hırsızlık olaylarının akabinde emniyet güçleri harekete geçti.
SABIKA DOSYALARI KABARIK
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde olayları 23 suç kaydı bulunan ve aranan 20 yaşındaki Okay K., 23 yaşındaki 5 suç kaydı olan Suna A., 24 yaşındaki 14 suç kaydı olan Garip K., 20 yaşındaki 21 suç kaydı bulunan Azat A.'nın gerçekleştirdiği belirlendi.
6 HIRSIZLIK OLAYININ FAİLLERİ OLDUKLARI TESPİT EDİLDİ
1 Şubat'ta yapılan çalışmalarda şahısların Bağcılar, Bakırköy, Küçükçekmece, Bahçelievler ilçelerinde gerçekleşen 6 ayrı evden hırsızlık olaylarının da failleri oldukları tespit edildi.
O ANLAR KAMERADA
Toplamda 8 hırsızlık olayına karışan şüpheli biri kadın 4 şahıs, 4 Şubat'ta çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, zanlılardan 3'ünün bir eve doğru gidişleri ve sonrasında kaçışları güvenlik kamerasına yansıdı.
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