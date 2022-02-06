5 ilçece 8 eve girdiler! Soygun çetesi yakalandı

SABIKA DOSYALARI KABARIK

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde olayları 23 suç kaydı bulunan ve aranan 20 yaşındaki Okay K., 23 yaşındaki 5 suç kaydı olan Suna A., 24 yaşındaki 14 suç kaydı olan Garip K., 20 yaşındaki 21 suç kaydı bulunan Azat A.'nın gerçekleştirdiği belirlendi.