Havalar ne zaman ısınacak? Türkiye'de yeni yıl ile birlikte kar yağışları da etkisini sürdürdü. Kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, karın tadını yine çocuklar çıkardı. Sıcak havalara hasret kalan vatandaşlar heyecan içinde cemre düşme tarihlerini araştırmaya başladı. 2022 cemre düşmesi ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, havalar ne zaman ısınacak? 2022 cemreler ne zaman düşüyor? İlk cemre havaya ne zaman düşecek? İşte haberin detayları...

2022 CEMRELER NE ZAMAN DÜŞECEK?

Cemre düşmesi her yıl aynı tarihlerde gerçekleşiyor. Bu yıl cemrelerin hangi gün düşeceği ile ilgili detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte 2022 cemre tarihleri: