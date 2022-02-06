Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 2 kişi yaralandı
Son dakika haberi... Uşak'ta parkın duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Öte yandan polis ekiplerince yapılan incelemede şoför koltuğundaki M.K'nın sürücü belgesinin olmadığı tespit edildi.
Atatürk Bulvarı'nda M.K. (19) yönetimindeki 64 LL 607 plakalı otomobil Milli Egemenlik Parkı'nın duvarına çarptı. Savrulan otomobil aydınlatma direğine çarparak durabildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki Y.T. (25) ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Y.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan polis ekiplerince yapılan incelemede M.K'nın sürücü belgesinin olmadığı tespit edildi.
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