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Düğün değil meydan muharebesi! Sakarya'daki düğünde çıkan kavgada 24 kişi yaralandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.02.2022 Güncelleme Tarihi: 06.02.2022
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Düğün değil meydan muharebesi! Sakarya’daki düğünde çıkan kavgada 24 kişi yaralandı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir düğünde iki grup arasında çıkan kavgada 24 kişi yaralandı. Çıkan kavga sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi gönderilirken, düğün sonrasında da bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı.

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