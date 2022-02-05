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Şanlıurfa'da otomobile silahlı saldırı! 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.02.2022 Güncelleme Tarihi: 05.02.2022
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Şanlıurfa’da otomobile silahlı saldırı! 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti

Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunda bir araç bir başka otomobile çarptı. Yaşanan kaza sonrası araçtan inen kişiler otomobili uzun namlulu silahla taradı. Çıkan olay sonrası 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

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