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Annesiyle babasının katilini bulana 1 milyon lira ödül verecek! 3 yıl önce evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundular

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.02.2022 Güncelleme Tarihi: 05.02.2022
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Annesiyle babasının katilini bulana 1 milyon lira ödül verecek! 3 yıl önce evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundular

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde annesi ve babası 3 yıl önce evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan iş adamı Mesut Ala, katilleri bulana 1 milyon lira ödül vereceğini söyledi.

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