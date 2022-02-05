’Bungalov’ tatili kabusa döndü!

"İLETTİKLERİ KONUM ADRESİ DEĞİŞİK GELDİ"

"Sinem İ. şunları söyledi: Bu site ile iletişime geçtiğimde gayet güvenilir şekilde yer olduğunu ilettiler ve ben de yeri kaybetmemek adına hızlıca ödeme yaptım. Sonra konum istedim. İlettikleri konum adresi değişik geldi. Hiçbir kurum, otel adı yoktu; sadece enlem ve boylam yer alıyordu. Şüphelendim. Tekrar bungolovun görselini ve konumunu istediğimde cevap alamamaya başladım."