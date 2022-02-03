Sağanak yağış İzmir'i vurdu! Cadde ve sokaklar göle döndü
Son dakika haberi...Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nün İzmir'de sağanak yağış beklendiği uyarısının ardından, kent genelinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
İzmir'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı iş yerlerini su bastı.
Sağanak yağış nedeniyle kentin cadde ve sokaklarında su birikintileri oluştu, bazı yollarda göçükler meydana geldi. Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
İhbar üzerine, göçük yaşanan yerlerde ekipler tarafından şerit çekilerek önlemi alındı. Sağanak yağış nedeniyle bazı iş yerlerini de su bastı.
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