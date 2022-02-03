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Başı dorse ile lastik arasına sıkışan kişi hayatını kaybetti! Mersin'de feci olay

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.02.2022 Güncelleme Tarihi: 03.02.2022
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Başı dorse ile lastik arasına sıkışan kişi hayatını kaybetti! Mersin’de feci olay

Mersin-Tarsus otoban bağlantı yolu üzerinde 01 AIG 074  plakalı park halindeki TIR'ın yanında hareketsiz duran kişi başının dorse ile lastik arasında sıkışması sonucunda hayatını kaybettiği anlaşıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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