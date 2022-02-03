Regaip Kandili sözleri ve mesajları 2022: Dualı, hadisli, en güzel, kısa, uzun 2022 Regaip Kandili mesajları ve sözleri...
Dualı, hadisli, en güzel, kısa, uzun 2022 Regaip Kandili mesajları ve sözleri son saatlerin en çok sorgulanan konuları arasında yer alıyor. Üç ayların müjdecisi anlamına gelen Regaip Kandili için en güzel mesajlar merak ediliyor. İslamiyette oldukça mühim ve kutsal olarak kabul edilen bu tarihte sabah saatlerinden itibaren gerek sosyal medyada gerekse mesajlaşma uygulamaları üzerindenden paylaşım için görseller merak ediliyor. İşte, en güzel Kandil mesajları...
Regaip Kandili için sevdiklerine güzel, anlamlı mesajlar atmak isteyen vatandaşlar araştırmalarını sürüdürüyor. 2022 Dualı, Hadisli, En güzel, Kısa, Uzun, Anlamlı Regaip Kandili mesajları ve sözlerine bu başlık altından ulaşabilir sevdiklerinize "Hayırlı Kandiller!" dileklerinizi iletebilirsiniz. İşte, en güzel Regaip Kandili mesajları...
KANDİL MESAJI 2022
Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Kandiliniz hayırlı olsun!
Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun
REGAİP KANDİLİ MESAJLARI
Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.
Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Hayırlı kandiller!
Mübarek Regaip kandilinde yaptığınız tüm duaları Allah kabul etsin. Hayırlı kandiller!
Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, kandiliniz kutlu olsun.
Allah'a kulsun, zulmetler içinde parlayan nursun, senin gibi hakikatli dostun, kandilin mübarek olsun
Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım.. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak.. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun!
Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun..
Ya Rab! Bizi dos doğru bir yola ilet; senin çizmiş olduğun istikamette ilerlet, niyetlerimizi ihlaslı eyle, ve bize lütfettiğin güzelliklerde bereket ihsan eyle, bu mübarek kandil gününde dualarımızı kabul eyle; Amin.
Resulullah (sav) şöyle buyuruyor; "Beş gece vardır ki, o gecelerde yapılan dua reddolunmaz; Cuma gecesi, Recep ayının ilk gecesi, Şabanın yarısındaki gece (Berat gecesi), Ramazan ve Kurban Bayramı geceleri." Regaip Kandiliniz mübarek olsun.
Ey rabbimiz! Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz günahlarımızı mağfiret et. Senden işimizde rüşde hidayet etmeni istiyor, nefislerimizi kötülüklerden sana sığınıyoruz.
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