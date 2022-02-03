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Regaip Kandili duası ve okunuşu: Kandil gecesi hangi dualar ve sureler okunur? Üç aylarda çekilecek tesbihler ve zikirler...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.02.2022
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Regaip Kandili duası ve okunuşu: Kandil gecesi hangi dualar ve sureler okunur? Üç aylarda çekilecek tesbihler ve zikirler...

Kandil gecesi hangi dualar ve sureler okunur? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İslam dünyasının heyecanla beklediği regaip kandili bugün idrak ediliyor. Bu mübarek günde gündem olan konu başlıklarından biri de regaip kandilinde okunacak dualar ve sureler oldu. İşte, Kandil gecesi hangi dualar ve sureler okunur? Üç aylarda çekilecek tesbihler ve zikirler...

Kandil gecesi hangi dualar ve sureler okunur? Üç aylarda çekilecek tesbihler ve zikirler araştırılan konular arasında yer alıyor. Regaip Kandili için geri sayım başlamış durumda. İslam alemi için mübarek sayılan üç aylar bugün 2 Şubat itibarıyla başladı. Recep ayının ilk perşembeyi cumaya başlayan gecesi olan Regaip Kandili yarın idrak edilecek. İşte, Kandil gecesi hangi dualar ve sureler okunur? Üç aylarda çekilecek tesbihler ve zikirler...

REGAİP KANDİLİNDE OKUNACAK DUALAR

Euzü billahi mineş-şeytanir-racîm Bismillahir-rahmanir-rahîm

Ey Bizleri varlığa erdiren Var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran Güzeller Güzeli Rabbimiz! Sana sonsuz hamd ü senalar olsun. Kainatın İftihar Tablosu Peygamber Efendimiz'e Sonsuz salât ü selam olsun.

Gufranla ufkumuzda tüllenen şu mübarek gecede bir kere daha dergâh-ı ilahînin önünde el açıp yalvarıyoruz:

YA İLAHEL-ALEMİN!

Bize verdiğin isteme duygusu ve istenenleri vereceğin inancıyla rahmetinin vüs'ati genişliğindeki kapına dayanıyor, şu mübarek gecede bir kere daha hâlimizi arz etmek istiyoruz. Hâlimiz Sana ayan, söyleyeceklerimiz bildiklerinin bir kısmını beyan. Beklediğimiz asırlardan beri bizi kıvrım kıvrım kıvrandıran dertlerimize derman.. İcabet buyur ey Rahîm ü Rahmân!

EY ÇARESİZLER ÇARESİ!

Senin dualara icabet etme mecburiyetin yoktur; ama bizim ona ihtiyacımız hissettiklerimizden de çoktur. Bütün dileklerimizi kabul buyur ve bunları kabulünü vicdanlarımıza duyur; aç ve yalnızlıkla tir tir titreyen kalblerimizi iman ve itminanla doyur.

Ciddi bir yol almış sayılmasak da yıllar var hep yollardayız. Ufkumuz gam ve kederle tülleniyor. Önümüzdeki engebeler beşer takatini aşkın görünüyor. Ümmet-i Muhammed (aleyhissalatü vet-teslîmât) perişan, derbeder ve ızdırap içinde.. Müslümanlık gelenek ve göreneklerin darlığına mahkum.. İbadet ü tâat kültür televvünlü.. Duygular, düşünceler fantezilere emanet.. Mücadelelerin esası da çıkarlar, menfaatler, ırkî mülahazalara dayalı. Sen bizlere çıkar yol lutfeyle ya Rabbi!

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