Regaip Kandili duası ve okunuşu: Kandil gecesi hangi dualar ve sureler okunur? Üç aylarda çekilecek tesbihler ve zikirler...

Kandil gecesi hangi dualar ve sureler okunur? Üç aylarda çekilecek tesbihler ve zikirler araştırılan konular arasında yer alıyor. Regaip Kandili için geri sayım başlamış durumda. İslam alemi için mübarek sayılan üç aylar bugün 2 Şubat itibarıyla başladı. Recep ayının ilk perşembeyi cumaya başlayan gecesi olan Regaip Kandili yarın idrak edilecek. İşte, Kandil gecesi hangi dualar ve sureler okunur? Üç aylarda çekilecek tesbihler ve zikirler...