03 Şubat 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan Regaip Kandili mesajı

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan Regaip Kandili mesajı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.02.2022 Güncelleme Tarihi: 03.02.2022
ABONE OL
Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’dan Regaip Kandili mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Regaip Kandili'nin tüm İslam alemi için huzur getirmesini diledi. Erdoğan paylaşımında "Milletimizin ve tüm İslam aleminin üç ayların başlangıcı Regaip Gecesi'ni tebrik ediyor, bu mübarek gecenin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA