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Görüntüler Osmaniye'den! İnsanlık ölmemiş dedirten davranış

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.02.2022 Güncelleme Tarihi: 03.02.2022
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Görüntüler Osmaniye’den! İnsanlık ölmemiş dedirten davranış

Osmaniye’nin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası Zorkun Yaylası’nda yol açma çalışmalarına katılan belediye personeli donmak üzereyken yavru köpek buldu. Yaktığı ateşle köpeği ısıtan personelin bu davranışı insanlık ölmemiş dedirtti.

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