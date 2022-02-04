04 Şubat 2022, Cuma
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Son dakika: Hatay'da terör operasyonu: 4 gözaltı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.02.2022
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Son dakika: Hatay’da terör operasyonu: 4 gözaltı

Son dakika haberleri... Hatay'ın Kırıkhan ve Reyhanlı ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen eş zamanlı terör operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

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