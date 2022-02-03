Bugün kandil mi, ne kandili var? 3 Mart Perşembe Regaip Kandili bugün mü? Diyanet 2022 kandil günleri...

Bugün kandil mi, ne kandili var? İslam alemi için büyük öneme sahip mübarek üç aylar başladı. Recep ayının gelmesiyle mutluluk içerisinde olan Müslümanlar, kandil günlerini ibadetlerle geçiriyor. Regaip Kandili'ni huşu içinde karşılamaya hazırlanan vatandaşlar, kandil günlerinin takvimini araştırıyor. Peki, bugün kandil mi, ne kandili var? 3 Mart Perşembe Regaip Kandili bugün mü? İşte merak edilenler...

BUGÜN KANDİL Mİ?

Recep ayının ilk cuma gecesi Regaib gecesidir. Buna göre, 3 Şubat 2022 Perşembe yani bugün Regaip Kandili idrak edilecek.

REGAİP KANDİLİNDE YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Bu geceye mahsus bir ibadet şekli olmamakla beraber, geceyi tevbe, dua ve ibadetle geçirmek sevap kazanmaya vesile olur.