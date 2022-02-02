Akdeniz'de şiddetli deprem! 5,1 büyüklüğünde depremle sallandılar! AFAD tarafından son dakika açıklaması...
AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Akdeniz açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı. Depremin saat 00.03 civarında meydana geldiği belirtilirken, detayları da açıklandı. Son depremler listesi...
Akdeniz'de Kıbrıs Adası'nın açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.03'te Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 13,20 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 136 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
Sosyal medyada depremin başta Antalya olmak üzere Muğla, Adana, Mersin ve Hatay'da da hissedildiğine yönelik paylaşımlarda bulunuldu.
DEPREMİN DETAYLARI
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