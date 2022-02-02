Son dakika: Van Valiliğinden "fuhuş operasyonu" ve "polis" iddialarına yalanlama

Bazı basın kuruluşları ve sosyal medya platformlarında, operasyonla ilgili "İstihbarat Şube'de çalışan bazı polislerin de bu masaj salonlarında ortak gibi çalıştıkları, bu polislerle ilgili herhangi bir soruşturma başlatılmadığı" şeklinde yanlı ve yanlış haber ve paylaşımlarda bulunulduğu kaydedilen açıklamada, bu nedenle açıklama yapılması gereği duyulduğu aktarıldı.