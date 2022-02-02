Nescafe çekiliş sonuçları isim listesi: 4.Dönem Nescafe çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Ödüller ne zaman verilecek?
4.Dönem Nescafe çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 28 Ocak 2022 tarihinde yapılan Nescafe çekilişi tamamlandı. Noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilen çekiliş sonrası "Nescafe çekiliş sonuçları" için araştırmalar başladı. İşte, 4.Dönem Nescafe çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta?
4.Dönem Nescafe çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Daha önce üç kez düzenlenen Nescafe çekilişinin bu yıl dördüncüsü düzenlendi. 28 Ocak 2022 tarihinde düzenlenen çekiliş ile birlikte kazanan talihlilerin isimleri de belli olacak. İşte, 4.Dönem Nescafe çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta?
NESCAFE ÇEKİLİŞİ GERÇEKLEŞTİ!
Nescafe çekilişi 28.01.2022 tarihinde saat 11.00'da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. ("U2") Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirildi.
ÖDÜL OLARAK NE VERİLECEK?
Kampanyada, her aylık dönem için 1 kişi BMW 118i Sport Line 2021 Model Otomobil, 50 kişi Apple iPhone 12 64 GB Cep Telefonu ve 50 kişi Apple Airpods ve şarj kutusu ikramiyesi kazanacaktır. Toplamda 4 aylık dönemde 4 adet BMW 118i Sport Line 2021 Model Otomobil, 200 adet Apple Iphone 12 64GB cep telefonu ve 200 adet Apple Airpods ve şarj kutusu verilecektir. Model Otomobil ikramiyesi kazanacaktır.
NESCAFE ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kazanan talihliler 04.02.2022 tarihlerinde duyurulacaktır.
Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Nestlé ve U2 sorumlu tutulamaz.
Katılımcının ikramiye kazanması durumunda, adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterlidir.
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- Nescafe çekiliş sonuçları isim listesi: 4.Dönem Nescafe çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Ödüller ne zaman verilecek?
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