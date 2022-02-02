Nescafe çekiliş sonuçları isim listesi: 4.Dönem Nescafe çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Ödüller ne zaman verilecek?

4.Dönem Nescafe çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Daha önce üç kez düzenlenen Nescafe çekilişinin bu yıl dördüncüsü düzenlendi. 28 Ocak 2022 tarihinde düzenlenen çekiliş ile birlikte kazanan talihlilerin isimleri de belli olacak. İşte, 4.Dönem Nescafe çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta?