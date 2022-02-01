01 Şubat 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: e-Devlet’te kritik adım! Ticaret Bakanlığından "habersiz şirket korkusuna ve dolandırıcılığa" son nokta

Son dakika: e-Devlet’te kritik adım! Ticaret Bakanlığından "habersiz şirket korkusuna ve dolandırıcılığa" son nokta

YAŞAM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 01.02.2022 Güncelleme Tarihi: 01.02.2022
ABONE OL
Son dakika: e-Devlet’te kritik adım! Ticaret Bakanlığından habersiz şirket korkusuna ve dolandırıcılığa son nokta

Son dakika haberleri... Ticaret Bakanlığının dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında, www.turkiye.gov.tr üzerinden Ortak / yetkili olunmasına yönelik kısıtlama işlemleri (MERSİS) e-devlet hizmeti tarihinde devreye alındı. Bu yeni uygulamayla; bilgileri dışında kimlik bilgilerinin kullanılarak şirkete/ticari işletmeye ortak veya yetkili olarak kaydedilmesinden endişe duyan vatandaşların, bu hizmeti kullanarak artık kendi e-devlet hesapları üzerinden kimlik numaraları üzerine anlık olarak kısıt koyabilecekler ve yine bu hizmeti kullanarak daha önce ekledikleri kısıtı kaldırabilecek.

SON DAKİKA: Ticaret Bakanlığınca önemli bir hizmet e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden hizmete alındı. Vatandaşların kendi adlarına habersiz şirket kurulup kurulmadığı yönünde yaşadıkları tedirginlik, Ticaret Bakanlığı'nın yeni uygulamasıyla son buldu.

Milyonlara rahat nefes aldıracak hizmet ile vatandaşlar bilgileri dışında şirket ortağı, işletme sahibi veya yetkili olarak eklenmelerini engelleyebiliyor.

Bunun için Bakanlık, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) kapsamındaki hizmetlerine, 'Şirket veya Ticari İşletmelerde Ortak/Yetkili Olunmasının Engellenmesine Yönelik Kısıtlama İşlemleri'ni ekledi.

"Şirket veya Ticari İşletmelerde Ortak / Yetkili Olunmasının Engellenmesine Yönelik Kısıtlama İşlemleri" hizmetini kullanarak kimlik numaranız üzerine kısıt koyduğunuzda, şirket ortağı/işletme sahibi veya bir şirket veya işletmede yetkili olarak eklenmeniz sistem tarafından engellenerek iradeniz dışında adınıza işlem yapılmasının önüne geçilecek.

Yine bu hizmeti kullanarak daha önce tarafınızca eklenen kısıtın kaldırılması da mümkün olacak.

NASIL UYGULANACAK?

Bu hizmetle vatandaşlar, ticaret sicili müdürlüklerine gitmeden kendi e-Devlet hesapları üzerinden kimlik numaraları üzerine elektronik ortamda kısıtlama getirebiliyor.

Vatandaşlar bu sayede bilgileri dışında şirket ortağı/işletme sahibi veya yetkili olarak eklenmelerini anlık olarak engelleyebiliyor.

Yine söz konusu hizmet kullanılarak daha önce eklenen kısıtlamanın kaldırılması da mümkün oluyor.

İŞTE E-DEVLET ÜZERİNDEN İŞLEM YOLU

-e-Devlet'ten 'Ortak/ Yetkili Olunmasına Yönelik Kısıtlama İşlemleri' hizmetine girin.

-'Ortak' veya 'Yetkili' seçeneklerinden kısıtlama istediğiniz işlemi işaretleyin.

-İsterseniz ikisini birden seçebilirsiniz.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA