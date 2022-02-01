Son dakika: e-Devlet’te kritik adım! Ticaret Bakanlığından "habersiz şirket korkusuna ve dolandırıcılığa" son nokta

"Şirket veya Ticari İşletmelerde Ortak / Yetkili Olunmasının Engellenmesine Yönelik Kısıtlama İşlemleri" hizmetini kullanarak kimlik numaranız üzerine kısıt koyduğunuzda, şirket ortağı/işletme sahibi veya bir şirket veya işletmede yetkili olarak eklenmeniz sistem tarafından engellenerek iradeniz dışında adınıza işlem yapılmasının önüne geçilecek.

Yine bu hizmeti kullanarak daha önce tarafınızca eklenen kısıtın kaldırılması da mümkün olacak.