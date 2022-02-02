İzmir'de ele geçirildi! Tam 220 kilo
Son dakika haberleri... İzmir'in Menemen ilçesinde bir depoya baskın yapan polis ekipleri tarafından toplam 220 kilogram kaçak tütün ve 318 bin boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçak-bandrolsüz sigara satışının önlenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında, Gölcük Mahallesi'nde bulunan bir depoyu takibe aldı. Depoda kaçak tütün bulundurulduğunu belirleyen ekipler, dün adrese operasyon düzenledi.
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