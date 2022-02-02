İzmir’de ele geçirildi! Tam 220 kilo

Depoda yapılan aramalarda, 220 kilogram kaçak tütün ve 318 bin adet bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili V.D. (42) ve K.T. (36) polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.