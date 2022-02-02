Regaip Kandili'nde teheccüd namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Teheccüd namazı saat kaçta, hangi vakit kılınır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Gece uykudan uyanıp da kılındığı için çok değerli bir olan Teheccüd namazı kılınışı ile ilgili Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: "Her kim geceleyin uyanır, ailesini de uyandırır ve iki rekât namaz kılarsa, Allah'ı çok zikreden erkekler ile kadınlardan yazılır." İşte, Regaip Kandili'nde teheccüd namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Teheccüd namazı saat kaçta, hangi vakit kılınır?