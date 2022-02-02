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Regaip Kandili'nde teheccüd namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Teheccüd namazı saat kaçta, hangi vakit kılınır?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.02.2022
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Regaip Kandili’nde teheccüd namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Teheccüd namazı saat kaçta, hangi vakit kılınır?

Regaip Kandili'nde teheccüd namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Teheccüd namazı kılınışı da üç ayları girilmesi vesilesiyle müminler tarafından yerine getiriliyor. Müminin uykudan vazgeçip ibadete yönelmesi sebebiyle bu namazın Allah katındaki değeri çok yüksektir. İşte, Regaip Kandili'nde teheccüd namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Teheccüd namazı saat kaçta, hangi vakit kılınır?

Regaip Kandili'nde teheccüd namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Teheccüd namazı saat kaçta, hangi vakit kılınır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Gece uykudan uyanıp da kılındığı için çok değerli bir olan Teheccüd namazı kılınışı ile ilgili Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: "Her kim geceleyin uyanır, ailesini de uyandırır ve iki rekât namaz kılarsa, Allah'ı çok zikreden erkekler ile kadınlardan yazılır." İşte, Regaip Kandili'nde teheccüd namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Teheccüd namazı saat kaçta, hangi vakit kılınır?

TEHECCÜD NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Teheccüd namazı kaç rekat kılınmalıdır sorusuna iki rekât ile sekiz rekât arasında çiftli sayılarda kılınması tavsiye edilmiştir. Bununla birlikte, isteyen kimse daha fazla da kılabilir. Bu durumda iki rekâtta bir selam vermek daha faziletli olmakla birlikte, dört rekâtta bir de selam verilebilir. İki rekâttan fazla kılındığında arada konuşma, yeme içme gibi namaza aykırı davranışlarda bulunulmamış ise, tekrar niyet etmek gerekmez.

TEHECCÜD NAMAZI NASIL KILINIR?

Teheccüd namazı 2 rekattan 12 rekata kadar kılınabilir. Teheccüd namazı kılınışı için önce "Niyet ettim Allah rızası için Teheccüd namazı kılmaya" diye niyet edilir ve Tekbir getirerek "Allahu Ekber" diyerek namaza başlanır.

Teheccüd namazı 1. rekat kılınışı

"Niyet ettim Allah rızası için Teheccüd Namazı kılmaya" diye niyet ederiz.

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.

Subhaneke'yi okuruz.

Euzü-besmele çekeriz.

Fatiha okuruz.

Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.

Rüku'ya gideriz.

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

Teheccüd namazı 2. rekat kılınışı

Ayağa kalkarak kıyama dururuz.

Besmele çekeriz.

Fatiha okuruz.

Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.

Rüku'ya gideriz.

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.

TEHECCÜD NAMAZI SAAT KAÇTA, HANGİ VAKİTTE KILINIR?

Teheccüd namazının vaktiyle ilgili olarak Peygamberimizden (S.A.S) gelen rivayetlerde, gecenin ortası veya son kısmının namaz, dua ve istiğfarla ihya edilmesi tavsiye edilmektedir. Konuyla ilgili fiili sünneti anlatan çok sayıdaki rivayetlerde, Peygamberimizin (S.A.S) (yatsı namazını kılıp vitir'i kılmadan) uyuduktan sonra, gecenin ortalarına doğru veya ortasından hemen sonra uyandığı, ondan sonra ibadete başladığı, bir süre namaz kıldıktan sonra vitir namazını ve sonra da sabah namazının sünnetini kıldığı ifade edilmektedir.

Sünnet olan bu sıralama şu şekilde özetlenebilir:

1. Yatsı namazı

2. Bir miktar uyuyup uyanma

3. Teheccüd namazı

4. Vitir namazı

5. Sabah namazı

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