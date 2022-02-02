02 Şubat 2022, Çarşamba
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Son dakika: Suç makineleri Ankara'da yakalandı! 5 kişi cezaevine yollandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.02.2022
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Son dakika: Suç makineleri Ankara’da yakalandı! 5 kişi cezaevine yollandı

Son dakika haberleri... Ankara'da, hırsızlık, yaralama ve çocuğun cinsel istismarı suçlarından aranan 5 kişi, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

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