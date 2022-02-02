İzmir Buca’da vahşet! Yanan valizden ceset çıktı





JANDARMA DEDEKTİFLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

Yapılan incelemede cesedin üzerinden kimlik çıkmazken, cesedin 40'lı yaşlarda olduğu öğrenildi. Jandarma Dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, olayla ilgili şüpheli veya şüphelileri yakalamak için geniş kapsamlı çalışma başlattı.