Denizli’de otobüs şoföründen ‘insanlık ölmemiş’ dedirten hareket! Çöp sandığı poşetten binlerce lira çıktı: Hemen amirine bildirdi
Denizli’de Rıdvan Çelik'in, hakimiyetindeki belediye otobüsünün koltukların arasında çöp olduğunu düşündüğü poşetten 4 bin 900 lira çıktı. Düşünceli sürücü parayı müdürüne teslim etti ve kısa süre içerisinde paranın sahibi bulundu.
Denizli, Teleferik-Servergazi Hastanesi hattında sefer yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.'ye ait 20 BL 395 plakalı otobüsün sürücüsü Rıdvan Çelik, geçen gün sabah sularında son durağa vardığında mola verdi.
ÇÖP SANDI 4 BİN 900 TL ÇIKTI
Araçta genel temizlik ve kontrol yapan Çelik, koltukların arasında poşet buldu. Çelik, önce çöp olduğunu düşündüğü poşetteki parayı fark edip, müdürüne bildirdi.
PARANIN BULUNDUĞU SÖYLENDİ
Paranın sahibi Şükran Bilginç ise alışveriş yapmak için markete girdiğinde çantasındaki paranın yerinde olmadığını fark edip durumu eşine bildirdi. Paranın otobüste düşmüş olabileceğini düşünen Bilginç ailesi, ilk olarak Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.'yi arayıp kayıp ihbarı yaptı. Şükran Bilginç'e şoförün parayı bulduğu söylendi.
TEŞEKKÜR ETTİLER
Davet edilen Şükran Bilginç'e, parasını Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gonca, Genel Müdür Mustafa Gökoğlan ve şoför Rıdvan Çelik teslim etti. Çelik'e teşekkür eden Şükran Bilginç, "Eşim hemen belediyemizi aradı ve ondan sonra paramızı aldık" dedi.
"ÇÖP ATMIŞLAR BURAYA DİYE KIZDIM"
,Çelik ise son durakta otobüsü kontrol ederken poşeti gördüğünü belirterek, "Hatta, çöp atmışlar buraya diye kızdım. Poşeti aldığımda ise içerisinde parayı gördüm. Hemen parayı aldım, hat amirime bilgi verdim, para bulduğumu söyledim. Paranın sahibi belli olunca kendisine teslim ettik" diye konuştu.
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