Çinli iş insanına akılalmaz tuzak! Eşi isyan etti: Kocamı soyuyorlar
Son dakika haberine göre: Türkiye’de inşaat şirketi kuran Çinli Yiming Aikebaire, ülkesinde tutuklandı. Haberi alan dolandırıcılar, sahte evraklarla Çinli işadamının bankadaki 225 milyon lirasına haciz koydurmaya çalıştı.
54 yaşındaki Çinli Yiming Aikebaire, inşaat işiyle uğraşıyordu. Çin Halk Cumhuriyeti'nin Uygur Özerk bölgesindeki Hoten şehrinde inşaat şirketi olan işadamı, 2014'te arkadaşıyla birlikte Türkiye'ye gelip merkezi Avcılar'da bulunan "Güzelmekan İnşaat" isimli şirket kurdu.
Türkiye'de birden fazla gayrimenkul satın alan Aikebaire, özel bir bankada birden fazla hesap açtırarak yaklaşık 225 milyon lirayı bankaya yatırdı. İşadamı, 2015'te Çin'e geri döndü ve iddiaya göre yasadışı ticaret yaptığı ve kara para akladığı öne sürülerek tutuklandı.
'EŞİMİ SOYUYORLAR' DEDİ
Yiming Aikebaire'nin tutuklandığını öğrendikten sonra sahte senetler düzenleyen sözde alacaklılar ve hatta avukatlar, icra müdürlüklerine başvurarak bankadaki 225 milyon liraya haciz koydurmak istedi. Ardından işadamının eşi Mali Rena ortaya çıkarak, "Kocamı soyuyorlar" dedi. Sahte vekâletnameler düzenleyen bazı avukatlar, bankaya koşarak parayı çekmek istedi.
PARAYA TEDBİR KONULDU
Cumhuriyet Başsavcılığı, Aikebaire'nin eşinin şikâyeti üzerine soruşturma açtı. Savcılık, icra takibine konu senetler üzerinde Adli Tıp tarafından incelemeler başlattı. İşadamının Tapu Müdürlüğü'nden imza yazı örnekleri temin edildi. Senetler üzerindeki incelemede Aikebaire tarafından atıldığı iddia edilen imzaların hepsinin sahte olduğu belirlendi. Savcılık, Çin Halk Cumhuriyeti adli makamlarına başvurarak yardımlaşma talebinde bulundu. Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği tarafından konuya ilişkin resmi cevap verildi. İşadamının 1 Aralık 2015'te Çin'e giriş yaptığı, halen ülkelerinde olduğu belirtilerek, "Yiming Aikebaire, 2015'ten beri kimseye vekâlet vermediğini, sözde alacaklı olduğunu ifade eden tüm şahısları tanımadığını belirtir" şeklinde yazı gönderdi. Savcılığın talebi üzerine, bankadaki 225 milyon liraya tedbir konuldu.
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