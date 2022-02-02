Kandil mesajları ile sevdiklerinize tebessüm ettirin! 2022 yeni resimli Regaip Kandili mesajları ve sözleri
Üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandilinin mutluluğu yaşanıyor. Sevdiklerinin kandilini kutlamak isteyenler içten ve anlamlı mesajları sorgulamaya başladı. 2022 Regaip Kandili mesajları resimli, uzun ve dualı olarak paylaşılacak. Tüm İslam aleminin ve yakınlarının kandilini kutlamak isteyen kişiler anlamlı, kısa, öz kandil mesajları paylaşımlarını yapacaklar. İşte, 2022 yeni resimli Regaip Kandili mesajları ve sözleri...
2022 yeni resimli Regaip Kandili mesajları ve sözleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Mübarek üç aylardan ilki olan Rece ayının ilk cuma gecesi Regaip Kandili gecesi olarak idrak ediliyor. Kılınacak olan namaz okunacak olan Kuran-ı Kerim'in ardından edilecek dualar yapılıyor. Dualı-ayetli-resimli kandil mesajları sizler için haberimizde derledik...
2022 REGAİP KANDİLİ MESAJLARI
Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Kandiliniz kutlu olsun.
Ey Rabbim! Yalvarırım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden! Amin. Kandiliniz mübarek olsun…
Allah'ım! Recep ve Şaban'ı hakkımızda mübarek eyle, bize Ramazan'a ulaştır. Regaib Kandiliniz mübarek olsun.
Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun...
İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun makamınız cennet, Hz. Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) komşunuz olsun günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun Regaib Kandiliniz mübarek olsun.
Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Regaib Kandiliniz mübarek olsun…
Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.
Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun.
Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birlesen gönüller vardır. Hayırlı kandiller...
Geçmişin bugünle, ışığın gölgeyle, umudun gerçekle, üzüntünün neşeyle, öfkenin sevgiyle barıştığı nice kandillere.
Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım.. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak.. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun!
Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle kandilin mübarek olsun.
Regaip kandiliniz mübarek olsun! Kalpleriniz imanla dolsun!
Ya Rab! Bizi dosdoğru bir yola ilet, senin çizmiş olduğun istkamette ilerlet, niyetlerimizi ihlaslı eyle ve bize lütfettiğin güzelliklerde bereket ihsan eyle. Bu mübarek kandil gününde dualarımızı kabul eyle. Amin...
Regaip gecesi, duaların geri çevrilmediği bir gecedir. Bunu fırsat bilerek bu gece dualarımızı eksik etmeyelim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.
Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak gibi yağdığı bu gecede dualarınızın kabul olması dileğiyle... Kandiliniz mübarek olsun!
Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin. Öyle içten öyle samimi ol ki gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz Mübarek Olsun.
Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle. Nice kandiller.
Regaip kelimesi bolluk, bereket, fazilet anlamına gelir. Bu gece Allah'ın lütuflarının bol bol verildiği bir gecedir ve üç ayların ilk kandil gecesidir. Hayırlı olsun..
Ya Rabbi! Sesimizi duyansın, hallerimiz bilensin. Açtık gönlümüzü sana, Sen Sen imdat eyle, Sen affeyle, sen yollarımızı hayır eyle. Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, imanının bol olsun. Sevgili Peygamberimiz Şefaatçimiz olsun. Regaib Kandilimiz Mübarek olsun!
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- Kandil mesajları ile sevdiklerinize tebessüm ettirin! 2022 yeni resimli Regaip Kandili mesajları ve sözleri
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