Ramazan ne zaman başlıyor? 2022 Ramazan ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
2022 Ramazan ne zaman? Ramazan ne zaman başlıyor sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Mübarek Üç Ayların başlamasıyla birlikte Ramazan ayına ne zaman girileceği merak ediliyor. 11 ayın sultanı Ramazan ayında oruçlar tutulacak, ibadetler yapılacak ve bu mübarek ay huzur içerisinde geçirilecek. Peki; 2022 Ramazan ne zaman başlıyor?
Ramazan ne zaman başlıyor? 2022 Ramazan ne zaman hangi tarihte başlayacak? Hicri takvime göre belirlenen dini günler arama motorlarında sorgulanıyor. Oruç ibadewtini yerine getirecek vatandaşlar Ramazan ne zaman başlıyor sorusunun cevabını sorgulamaya devam ediyor. İşte, Üç Ayların başlamasıyla birlikte merak edilen Ramazan nez zaman sorusunun cevabı...
RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2 Nisan günü başlayan oruç 1 Mayıs günü bitiyor.
Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi
Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba
Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar
Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı
Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba
2022 yılı dini günleri
Üç ayların başlangıcı - 2 Şubat 2022 Çarşamba
Regaip Kandili - 3 Şubat 2022 Perşembe
Miraç Kandili - 27 Şubat 2022 Pazar
Berat Kandili - 17 Mart 2022 Perşembe
Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi
Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba
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