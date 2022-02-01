Ramazan ne zaman başlıyor? 2022 Ramazan ne zaman hangi tarihte başlayacak? Hicri takvime göre belirlenen dini günler arama motorlarında sorgulanıyor. Oruç ibadewtini yerine getirecek vatandaşlar Ramazan ne zaman başlıyor sorusunun cevabını sorgulamaya devam ediyor. İşte, Üç Ayların başlamasıyla birlikte merak edilen Ramazan nez zaman sorusunun cevabı...