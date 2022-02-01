Silivri’de 1 erkek cesedi bulundu
YAŞAM İHA
İstanbul’un Silivri ilçesinde Boşnak Bahçe olarak bilinen bölgede bir erkeğin cansız bedeni bulundu. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde cesedin kimliği belirlendi. Savcı incelemesinin ardından cansız beden otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık görevlilerini yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Polis ekiplerinin yaptığı incelemede ise ölen kişinin 60 yaşındaki Cemal Kovan olduğu ortaya çıktı. Nöbetçi savcının incelmesinin ardından ceset, otopsi işlemleri için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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