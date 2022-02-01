Silivri’de 1 erkek cesedi bulundu

Olay, bugün öğle sularında İstanbul Silivri'de Boşnak Bahçe olarak bilinen bölgede yaşandı.

O bölgeden geçen 2 şahıs, yerde hareketsiz bir şekilde yatan kişiyi görünce durumu emniyet güçlerine bildirdi. İhbarla olay yerine 112 ve emniyet güçleri sevk edildi.