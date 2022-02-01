Recep ayında çekilecek tesbihler nelerdir? Recep ayında okunacak dualar nelerdir?
Recep ayında çekilecek tesbihler nelerdir? Recep ayında okunacak dualar nelerdir? Recep ayının başlamasıyla birlikte çekilecek tesbihlerin neler olduğu arama motorlarında sorgulanıyor. Recep ayı içerisinde ilk 10 gün, ikinci 10 gün ve üçüncü 10 gün tesbihleri bulunur. Üç ayların başlamasıyla birlikte Recep ayında çekilecek tesbihlerin neler olduğu araştırılıyor. İşte, Recep ayında okunacak dualar ve çekilecek tesbihler!
Recep ayında okunacak dualar nelerdir? Recep ayında çekilecek tesbihler nelerdir? Recep ayında çekilecek tesbihlerin ne olduğu arama motorlarında sorgulanıyor. Recep ayında tesbih ve tehlil (Kelime-i tevhid) ve istiğfarda yoğun şekilde meşgul olunması sevaptır.
RECEP AYINDA OKUNACAK DUALAR NELERDİR?
Recep ayında tesbih ve tehlil (Kelime-i tevhid) ve istiğfarda yoğun şekilde meşgul olunması sevaptır. Recep ayı içerisinde ilk 10 gün, ikinci 10 gün ve üçüncü 10 gün tesbihleri bulunur.
PEYGAMBERİMİZ RECEP AYI İÇİN NASIL DUA EDERDİ?
Üç aylar girdiği zaman Hz. Peygamber (S.A.V.) şöyle dua ederdi; " Ey Allah'ım; Recep ve Şabanı bize mübarek kıl, bizi Ramazana kavuştur.
"Hz. Peygamber (S.A.V.); başka bir hadis-i şeriflerinde ise;" Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazanda ümmetimin ayıdır." buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır.
RECEP AYINDA KILINAN NAMAZLAR
Recep ayının 1'i ile 10' u arasında toplamda 10 rekat olmak üzere 11'i ile 20'si arasında da yine 10 rekat, 21'i ile 30'u arasında kılınacak 10 rekatlık namaz ile beraber toplamda 30 rekatlık namaz vardır.
Peygamber Efendimiz (SAV)'in bu namazı kılanın kalbi ölmez olarak rivayet ettiği namazdaki tek fark sonda okunan dua kısımlarıdır.
Akşam namazından ya da yatsı namazından sonra kılınabilen bu namazı teheccüt vakti kılmanın daha efdal olduğu bilinmektedir.
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