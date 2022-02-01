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İstanbul Boğazı'nda gemi arızası!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.02.2022
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İstanbul Boğazı’nda gemi arızası!

Son dakika haberine göre: İstanbul Boğazı'nda arıza yapan hurda yüklü gemi, Büyükdere açıklarına demirletildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

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