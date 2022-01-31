Son dakika: Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde fırtına nedeniyle Gökçeada'ya yarın (1 Şubat 2022) yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.