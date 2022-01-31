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Son dakika: Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.01.2022
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Son dakika: Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine yapılması planlanan tüm feribot seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi. Bozcaada ilçesine de yapılacak bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde fırtına nedeniyle Gökçeada'ya yarın (1 Şubat 2022) yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 07.00, 13.00, 18.00 ile Kabatepe'den saat 09.00, 15.00 ve 20.00 seferleri iptal edildi.

Öte yandan Geyikli-Bozcaada hattında ise, Bozcaada'dan saat 10.00, 14.00 ve Geyikli'den saat 11.00 ve 15.0 seferleri iptal edildi.

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