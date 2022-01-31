İzmir’de minibüs içinde bıçaklı kavga! Can kaybı var

Edinilen bilgiye göre olay saat 13.30 sularında İzmir'in Buca ilçesine bağlı Adatepe Mahallesi 63 Sokakta yaşandı.

İddiaya göre 35 ADU 523 plakalı, Buca-Kırıklar hattında yolcu taşıyan minibüsün 63 yaşındaki şoförü Mehmet Elibol ile yolcu A.Ş. arasında daha belli olmayan bir nedenden dolayı tartışma çıktı.