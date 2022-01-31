İzmir’de minibüs içinde bıçaklı kavga! Can kaybı var
İzmir Buca’da minibüs içinde çıkan kavga sonucunda, sürücüyü bıçaklayan zanlı olay yerinden kaçarak sırra kadem bastı. Kavgada ağır yaralanan minibüs sürücüsü araç içinde yaşamını yitirirken, emniyet güçleri her yerde zanlıyı arıyor.
Edinilen bilgiye göre olay saat 13.30 sularında İzmir'in Buca ilçesine bağlı Adatepe Mahallesi 63 Sokakta yaşandı.
İddiaya göre 35 ADU 523 plakalı, Buca-Kırıklar hattında yolcu taşıyan minibüsün 63 yaşındaki şoförü Mehmet Elibol ile yolcu A.Ş. arasında daha belli olmayan bir nedenden dolayı tartışma çıktı.
Tartışmada tansiyonların yükselmesi kavgaya dönüşen olayda A.Ş., yanındaki bıçakla minibüs şoförü Mehmet Elibol'u yaraladı ve olay yerinden kaçtı.
KANLAR İÇİNDE YIĞILDI
Elibol kanlar içerisinde yere yığılırken, olayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
YAŞAMINI YİTİRDİ
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi.
SOKAK ÇEMBERE ALINDI
Öte yandan polis ekipleri tarafından olayın yaşandığı sokak güvenlik çemberine alınırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri, minibüs içerisinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameraları ve görgü şahitlerinin ifadeleri doğrultusunda şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
MORGA KALDIRILDI
Mehmet Elibol'un cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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