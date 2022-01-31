Bursa’da acı olay! Evinde yanarak can verdi

İddiaya göre yangını söndürmek için alevlerin arasına giren Eren, evden çıkamadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise Eren'in hayatını kaybettiği belirlendi. Eren'in cesedi, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.