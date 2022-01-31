Bursa'da acı olay! Evinde yanarak can verdi
Son dakika haberleri... Bursa’da, evinde çıkan yangını söndürmek için alevlerin içerisine giren Recep Eren (80), hayatını kaybetti.
Mustafakemalpaşa ilçesi Yenikızılelma Mahallesi'nde oturan Recep Eren'e ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek, samanlığa sıçradı.
İddiaya göre yangını söndürmek için alevlerin arasına giren Eren, evden çıkamadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise Eren'in hayatını kaybettiği belirlendi. Eren'in cesedi, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emeklilerin maaş farkları ne zaman ödenecek? 2022 Ocak SSK Bağ-Kur zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak?
- Survivor yedek yarışmacılar kimler, isimleri ne? Survivor 2022 yedek yarışmacılar ne zaman gelecek?
- Okullarda yüz yüze eğitim devam edecek mi? Okullarda tatil uzayacak mı?
- AGİ kalktı mı? Asgari ücretin üstünde maaş alana AGİ var mı? Şubat maaşında AGİ yattı mı?
- Çok Güzel Hareketler 2 neden bitiyor, final yapıyor? Çok Güzel Hareketler 2 bitiyor mu?
- Survivor Aycan neden yok? 2022 Survivor All Star Aycan diskalifiye mi oldu, elendi mi?
- Survivor Makbule kimdir? Survivor Nisa'nın arkadaşı Makbule Şakalakoğlu Mert Öcal sevgili mi?
- Regaip Kandili'nde oruç tutulur mu? 2022 Regaip Kandili orucu ne zaman? Kandil günü oruç tutmanın faziletleri...
- Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin 'Savcı Leyla'sı Çiğdem Batur yıllar sonra ortaya çıktı! Verdiği pozla sosyal medyayı salladı | Bu ne güzellik
- Kübra Ece kimdir? Bizim Köyün Kızları yarışmacısı Kübra Ece neden öldü?
- Ekmek 4-5 lira mı olacak? 2022 İstanbul, Ankara ekmek fiyatları ne kadar? 200-210 gram ekmek fiyatı kaç TL?
- Öğretmenlik Meslek Kanunu tasarısı içeriği nedir? MEB 2022 başöğretmen ve uzman öğretmenlik ne zaman çıkacak?