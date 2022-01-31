Büyükçekmece'de sopalı grup minibüse saldırdı! O anlar kamerada
YAŞAM DHA
İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde, sopalı bir grup, yol üzerinde çalışan minibüse saldırdı. İçlerinde bir kadının da olduğu görülen grubun minibüsün camlarını vura vura kırdığı anlar, cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.
Olay, akşam sularında İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi Tepecik Mahallesi'nde yaşandı.
MİNİBÜSE SOPAYLA SALDIRDILAR
Ellerinde sopalar bulunan bir grup, bilinmeyen nedenle yol üzerinde çalışır vaziyetteki bir minibüse saldırdı.
O anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, sopalı kişiler minibüsün çeşitli yerlerine vuruyor.
SOKAĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİLER
Aralarında bir kadının olduğu da görülen görüntülerde, minibüsün camlarını kıran grup, sokak ortasında bağırmaya başlıyor.
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