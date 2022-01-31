31 Ocak 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Büyükçekmece'de sopalı grup minibüse saldırdı! O anlar kamerada

Büyükçekmece'de sopalı grup minibüse saldırdı! O anlar kamerada

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 31.01.2022 Güncelleme Tarihi: 31.01.2022
ABONE OL
Büyükçekmece’de sopalı grup minibüse saldırdı! O anlar kamerada

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde, sopalı bir grup, yol üzerinde çalışan minibüse saldırdı. İçlerinde bir kadının da olduğu görülen grubun minibüsün camlarını vura vura kırdığı anlar, cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Olay, akşam sularında İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi Tepecik Mahallesi'nde yaşandı.

MİNİBÜSE SOPAYLA SALDIRDILAR

Ellerinde sopalar bulunan bir grup, bilinmeyen nedenle yol üzerinde çalışır vaziyetteki bir minibüse saldırdı.

O anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, sopalı kişiler minibüsün çeşitli yerlerine vuruyor.

SOKAĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİLER

Aralarında bir kadının olduğu da görülen görüntülerde, minibüsün camlarını kıran grup, sokak ortasında bağırmaya başlıyor.

Saldırganları, çevredeki vatandaşlar uzaklaştırmaya çalışıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA