Karısını balkondan attı! Hakim karşısında ifadesini değiştirdi: Uyuşturucu kullandığı için…
Bursa’da, Emre A. (28), 9 sene önce nikah masasına oturduğu eşi Nuray A.’yı (29) balkondan aşağıya attığı iddiasıyla tutuklandı. Emre A. dördüncü mahkemede, “Bu olaydan ben ve ailem çok zarar gördük. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum” dedi. Daha önceki duruşmalarda verdiği ifadesini değiştiren Nuray A. da "Eşim uyuşturucu kullanmış şekilde eve geldiği için kızdığımdan öyle ifade vermiştim" dedi. Emre A., 10 sene 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme kurulu, kararla beraber Emre A.’yı serbest bıraktı.
"BENİ ALDATIYORSUN"
Tartışmanın büyümesiyle Nuray A., eşinin kendisine zarar vermesinden korkup evde bulunan annesi Semra D.'nin (57) yattığı odaya gitti. Eşinin arkasından odaya giren Emre A., "Sen annenlerde değildin, neredeydin, beni aldatıyorsun, bu kişiyi söyle" diyerek tehdit etti.
SİGARA İÇERKEN BALKONDAN ATTI
Şişe ile eşine vuran Emre A., kadını zorla balkona götürdü. Nuray A., sigara içtiği sırada kucaklayan Emre A., balkondan attı. Arkasından aşağıya inen Emre A., yerde yatan Nuray A.'ya tekme atarak, 'Sen göreceksin' diyerek, tehdit etti. Eşinin, kayınvalidesinin ve kızının olaydan sonra şikayetçi olmasıyla Emre A., gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ: EŞİM İTMEDİ
Bursa 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde Emre A. hakkında 'tehdit, hakaret' ile 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından dava açıldı. Daha önce yapılan duruşmalarda ifadesini değiştiren Nuray A., "Ben olay tarihinde balkonda sigara içiyordum. Eşim, annemle tartışmış. Ben balkonda korkuluğun üzerinde oturuyordum. Bir ayağım sandalyedeydi. Bir ara dengemi kaybedince balkondan aşağıya düştüm. Eşim itmedi. Olay nedeniyle şikayetçi değilim. Daha önceki ifademi kabul etmiyorum. Olay gecesi çok şey yaşandı. Eşim uyuşturucu kullanmış şekilde eve geldiği için kızdığımdan öyle ifade vermiştim. Burada verdiğim ifade geçerlidir" dedi.
"İFADEMİ KABUL ETMİYORUM"
Semra D. ise daha önce verdiği ifadenin aksine, "Kavga ediyorlardı. Onları sakinleşmeleri için balkona götürdüm. Kızım o sırada balkon demirine oturmuştu. Ben içeride yatan çocuğa bakıyordum. Döndüğümde kızımı balkondan düşerken gördüm. Uzandım ancak yetişemedim. Poliste verdiğim ifademi kabul etmiyorum. Kızımı yerde yatarken görünce öyle ifade vermiştim. Şimdiki ifadem doğrudur" diye konuştu.
"EŞİM CEZAEVİNE BENİMLE GÖRÜŞMEYE GELİYOR"
Yapılan 4'üncü duruşmaya Emre A., tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS'le katıldı. Sanık avukatının hazır bulunduğu mahkemede ifade veren Emre A., "Telefondaki mesaj yüzünden eşimle aramızda tartışma çıktı. Sakinleşmek için balkona çıktık. Kayınvalidem de yanımıza gelince o da tartışmaya katıldı. O sırada eşime çarpıp, çarpmadığımı tam hatırlamıyorum, kendisi balkondan düştü. Ben eşimi balkondan atmadım. Yanına indiğimde kayınvalidem, 'Senin yüzünden düştü, seni mahvedeceğim' dedi. Üzerime yürüyünce ben oradan kaçtım. Nuray'ı ölümle tehdit etmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Eşim cezaevine benimle görüşmeye geliyor. Verdiği o ifadeden dolayı da pişman olmuştur" dedi.
"ÇARPMIŞ OLABİLİRİM"
Mahkeme heyetince son sözleri sorulan sanık Emre A., "Savcı beyin mütalaasına katılmıyorum. Daha önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Ben eşimle balkona çıktığımda onu aşağıya atmadım. Çarpmış olabilirim ancak hatırlamıyorum. Kasten öldürmeye teşebbüs suçunu kabul etmiyorum. Bu olaydan ben ve ailem çok zarar gördük. Çok pişmanım. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi.
Sanık avukatı Hatice Kübra Öztürk, "Mütalaada aleyhe olan hususları kabul etmiyoruz. Celse arasında dosyaya sunduğumuz savunmamızı tekrar ediyorum. Müşteki ve tanık beyanları müvekkilim ile eşi olan müşteki arasında itiş kakış sonucu müştekinin düştüğü, müvekkilim müştekiyi atmadığı dosya içeriklerine göre sabittir. Tüm yasal hükümlerin uygulanmasını talep ediyoruz" dedi.
10 YIL 10 AY HAPİS CEZASI
Mahkeme heyeti, tehdit suçundan beraatine karar verdiği sanık Emre A.'ya, 'eşini öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıl hapis cezası verdi. Sanığın yargılamadaki iyi halini dikkate alan mahkeme bu cezayı 10 yıl 10 aya indirip Emre A.'nın tahliyesini kararlaştırdı.
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