Karısını balkondan attı! Hakim karşısında ifadesini değiştirdi: Uyuşturucu kullandığı için…

"İFADEMİ KABUL ETMİYORUM"

Semra D. ise daha önce verdiği ifadenin aksine, "Kavga ediyorlardı. Onları sakinleşmeleri için balkona götürdüm. Kızım o sırada balkon demirine oturmuştu. Ben içeride yatan çocuğa bakıyordum. Döndüğümde kızımı balkondan düşerken gördüm. Uzandım ancak yetişemedim. Poliste verdiğim ifademi kabul etmiyorum. Kızımı yerde yatarken görünce öyle ifade vermiştim. Şimdiki ifadem doğrudur" diye konuştu.

"EŞİM CEZAEVİNE BENİMLE GÖRÜŞMEYE GELİYOR"

Yapılan 4'üncü duruşmaya Emre A., tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS'le katıldı. Sanık avukatının hazır bulunduğu mahkemede ifade veren Emre A., "Telefondaki mesaj yüzünden eşimle aramızda tartışma çıktı. Sakinleşmek için balkona çıktık. Kayınvalidem de yanımıza gelince o da tartışmaya katıldı. O sırada eşime çarpıp, çarpmadığımı tam hatırlamıyorum, kendisi balkondan düştü. Ben eşimi balkondan atmadım. Yanına indiğimde kayınvalidem, 'Senin yüzünden düştü, seni mahvedeceğim' dedi. Üzerime yürüyünce ben oradan kaçtım. Nuray'ı ölümle tehdit etmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Eşim cezaevine benimle görüşmeye geliyor. Verdiği o ifadeden dolayı da pişman olmuştur" dedi.