Recep ayının cumaya bağlanan ilk perşembe akşamı olan 3 Şubat'ta Regaip Kandili idrak edilecek. Üç aylara kavuşmanın sevinci içerisinde olan Müslümanlar, kandil günlerini ibadetlerle geçiriyor. Yılın ilk kandili olan Regaip Kandili için geri sayım başlarken, Regaip Kandili'nde oruç tutulup tutulmadığı konusunda araştırmalar başladı. Peki, Regaip Kandili'nde oruç tutulur mu? 2022 Regaip Kandili orucu ne zaman? Kandil günü oruç tutmanın faziletleri nelerdir? İşte haberin detayları...

REGAİP KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

İslam peygamberi Hz. Muhammed (S.A.S.), "Şaban'ın ortasında (Berat gecesi) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu başka bir şey isteyen...' buyurur." (Bkz. Tirmizî, Savm, 39; İbn Mâce, İkâmet'u-Salat, 191) demiştir.